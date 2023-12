La historia secreta del hijo ilegítimo de El Puma: ¿el verdadero padre era su hermano?

Juan José Rodríguez, el supuesto hijo no reconocido de "El Puma", posa para un selfie.

“Como familia, compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez El Puma Jr. En Pereira, Colombia. Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones. Humildemente solicitamos el debido respeto en este difícil momento que como familia estamos viviendo. Honraremos tu vida y tu memoria amado Juan José Puma Jr. nuestro!”, se puede leer en el posteo que acompaña la anterior secuencia animada de fotos.

El reel que compartieron Lilbeth y Liliana Rodríguez las supuestas medio hermanas de El Puma Jr.mp4 El reel que compartieron Lilbeth y Liliana Rodríguez las supuestas medio hermanas de El Puma Jr. Instagram @soylilibethmorillo

Qué decía Juan José Rodríguez sobre su vínculo con El Puma

Durante décadas, Juan José Rodríguez aseguró que era el hijo no reconocido de “El Puma”. Sin embargo, el intérprete de “Amalia Rosa” siempre negó haber tenido un hijo varón y se jactó de recordar bien con qué mujeres había mantenido relaciones sexuales. Cabe aclarar que el caraqueño de 80 años es padre de tres hijas: Lilbeth y Liliana Rodríuez, fruto de su primer matrimonio con Lila Morillo; y Génesis Rodríguez, actriz de Hollywood quien es hija de la segunda esposa del cantante, Carolina Pérez.

En una entrevista que le brindó en 1995 al diario El Tiempo de Colombia, José Luis Rodríguez aseveró que El Puma Jr. no era su hijo, sino de su hermano. “Ese muchacho es hijo de un hermano (Oswaldo) que está en Venezuela. Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia, me da alegría. Si mi hermano lo reconoció quiere decir que lleva el apellido. Si canta y quiere hacer su vida así, bienvenido sea", sostuvo de manera tajante.

Si bien Oswaldo Rodríguez reconoció su paternidad sobre Juan José Rodríguez, con el paso del tiempo siempre se habló de su vínculo con el intérprete de “De punta a punta”. Lo que sí continúa siendo un misterio es quién es –o era– la madre de El Puma Jr.

invitado-en-el-programa-de-mirtha-legrand-el-puma-nego-haber-tenido-un-varon_xcR3QsYu.mp4 Invitado en el programa de Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha, El Puma Rodríguez habló de su paternidad: "Nunca hubo un varón". YouTube eltrece

José Luis Rodríguez: "Nunca hubo un varón"

En 2018, Juan José Rodríguez rompió el silencio en el programa SOS Hoy. Allí reveló detalles de su infancia que lo vinculaban con El Puma. En aquella entrevista, El Pumita aseguró que fue criado por su abuela paterna, la madre de José Luis y Oswaldo. “Legalmente tengo el apellido, soy reconocido por un tío, Oswaldo Rodríguez, su hermano", dijo Juan José en aquella entrevista.

Invitado al programa de Mirtha Legrand, en septiembre de 2022, José Luis Rodríguez mantuvo la versión que repitió cada vez que le tocaron el tema. “Nunca hubo un varón. Por ahí un muchacho dice que es hijo mío, pero no aguanta un ADN, o sea, que no es. Yo sé dónde estuve y con quién estuve, tengo buena memoria, no fui don Juan (Tenorio). Siempre fui un hombre de parejas largas. 20 años con la primera (esposa) y 35 con Carolina, mi actual pareja”, concluyó.