La horrible frase con la que Catalina Gorostidi fusiló a Mauro Dalessio en Gran Hermano

Desde su vuelta a la casa, Catalina no dejó pasar la oportunidad de confrontar a Mauro, especialmente desde su ingreso junto a otros siete competidores recién llegados a la casa más famosa del país. Durante la presentación del estudiante de marketing, Catalina no dudó en expresar su opinión: "No sabe estar en televisión", señaló, desencadenando una tensión palpable.