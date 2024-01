La horrible frase de Pampita cuando le preguntaron a quién salvaría de una tragedia entre Nicole Neumann y Julieta Prandi

La modelo oriunda de La Pampa asistió al streaming La Casa, que se emite desde Punta del Este, Uruguay, y no tuvo filtros para responder.

Es de larga historia el cruce que se vivió durante mucho tiempo entre las modelos Carolina Pampita Ardohain y Nicole Neumann , que habría nacido en un desfile de moda que compartieron, donde se habrían empujado, según trascendió. Y eso que sucedió hace muchos años, todavía no sanó.

Con Prandi la relación se rompió cuando trascendió que, junto a Nicole, la llamaban "Muqui" en las pasarelas. En ese contexto, la primera respuesta fue de sorpresa: “Que guachada”. Pero la segunda, fue contundente y despertó polémica en torno a la frase: “Que se ahoguen las dos”. Luego aclaró el motivo de su elección: “ Es para no elegir, eh. No es de mala”.

Zaira Nara, quien dejó el Bailando 2023 y hace apariciones en el canal de Streaming, se sumó a lo dicho: “Capaz que entre ellas sobreviven”, a lo que sumó Pampita: “Claro, se agarran una con la otra y flotan”.

Tanto desde el programa como Carolina fueron punzantes. Minutos más tardes fue consultada por otra pregunta de elegir entre dos personas: “Tenés que tener sexo para salvar el mundo, ¿con Rusherking o con Fabián Cubero?”.

La pregunta justo se da con el exnovio de la China Suárez, quien salía con Benjamín Vicuña mientras el chileno estaba en pareja con Pampita, y del exfutbolista Cubero, expareja de Nicole. En ese contexto, Carolina contestó: “A ver, qué jodido... ¿Vos qué querés que la pase bien o que sea rápido así me lo saco de encima al tema?”, pero rápidamente recibió de la influencer Juariu que considere que “es el último” de su vida.

“Me da que los más jovencitos acaban más rápido... me voy por la experiencia. Desconozco el tema, porque a ellos no los conozco, pero ya que voy a salvar al mundo, pasémosla bien”, sentenció sin escrúpulos Pampita, eligiendo a Cubero por encima de Rusher.