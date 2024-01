Graciela Alfano criticó duro a Pampita tras su pelea con Moria: "Es una..."

“Me parece que Pampita no está a la altura de Moria Casán, pero es tan inteligente, y eso se lo tengo que dar, que al día siguiente inventó algo de la luna y me maté de risa”, señaló la actriz. “Lo interesante es que nunca le pidió perdón a Moria”, aseveró, siempre picante al ciclo de América.

“No puedo analizar la pelea. Yo estoy viendo a dos personas que no están en el mismo lugar histórico en su carrera. Son dos figuras que no tienen nada que ver”, siguió, filosa.

“Pampita se dio cuenta de lo que dijo, porque no es tonta y por eso dice lo de la luna. Se dio cuenta que pisó donde no tenía que pisar y eso te pasa”, concluyó, como buena conocedora del juego mediático del Bailando.

La brutal pelea de Pampita y Moria Casan en el Bailando

En una noche de Bailando 2023 que prometía ser recordada por las destacadas performances, el miércoles pasado se desató un enfrentamiento verbal que dejó boquiabiertos a los espectadores. Las protagonistas de esta intensa pelea fueron Pampita y Moria Casán, quienes protagonizaron un acalorado intercambio de palabras durante la evaluación de la presentación de Yeyo De Gregorio y Martu Morales.

La discordia se desencadenó después de la presentación de la pareja, cuando Ángel de Brito, aludiendo a la ausencia próxima de Yeyo por vacaciones, les otorgó un cero como puntaje. Esto marcó el inicio de un tenso cruce entre Pampita y Moria, que pronto se tornó en un enfrentamiento sin precedentes.

Pampita, al notar las lágrimas de Martu, propuso posponer el viaje de Yeyo para febrero. Ante esto, De Gregorio, visiblemente molesto, respondió con firmeza, generando el primer chispazo de la noche. "Me voy cinco días, no es tan grave. Pero si quieren show, está todo bien con el cero. No pasa nada", expresó el actor.

“Rodri, es un placer verte de nuevo junto a todo tu equipo. Me gustó la coreografía, pero no el final porque venían contando un cuento que terminó desinflándose un poquito. Eso me desilusionó porque bailaron increíble toda la coreo, pero en el final se quedaron ahí paraditos sin hacer nada, ni siquiera una pose final fuerte. De todos modos, acá hay votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo y a todos los que yo voto pésimo, les regalan diez. Así que somos todos libres, por eso les pongo un diez”, explicó Pampita.

“Bueno, gente, como este es un reality, un reality fiction porque en algún momento entra en juego la realidad y en otros la ficción, me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain ‘Pampita’. Porque dice que a lo que nosotros no nos gusta ella le pone buena nota”, respondió Moria Casán.