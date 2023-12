La brutal pelea de Pampita y Moria Casan en el Bailando

Pampita, al notar las lágrimas de Martu, propuso posponer el viaje de Yeyo para febrero. Ante esto, De Gregorio, visiblemente molesto, respondió con firmeza, generando el primer chispazo de la noche. "Me voy cinco días, no es tan grave. Pero si quieren show, está todo bien con el cero. No pasa nada", expresó el actor.

El enojo de Pampita que provocó la pelea con Moria

“Rodri, es un placer verte de nuevo junto a todo tu equipo. Me gustó la coreografía, pero no el final porque venían contando un cuento que terminó desinflándose un poquito. Eso me desilusionó porque bailaron increíble toda la coreo, pero en el final se quedaron ahí paraditos sin hacer nada, ni siquiera una pose final fuerte. De todos modos, acá hay votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo y a todos los que yo voto pésimo, les regalan diez. Así que somos todos libres, por eso les pongo un diez”, explicó Pampita.

“Bueno, gente, como este es un reality, un reality fiction porque en algún momento entra en juego la realidad y en otros la ficción, me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain ‘Pampita’. Porque dice que a lo que nosotros no nos gusta ella le pone buena nota”, respondió Moria Casán.

La acusación de Moria Casán contra Pampita

“No sé por qué dice que regalamos nota. Yo puedo pensar lo mismo de ella cuando le regaló un diez a Zaira Nara”, agregó la diva. “¿A quién? Yo no regalo diez a nadie, vale un montón mi puntaje”, preguntó Pampita enojada. Marcelo Tinelli, intentando calmar los ánimos, intervino en vano, ya que las palabras continuaron siendo intercambiadas con furia. "Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos notas, ridícula", exclamó Moria, a lo que Pampita respondió con determinación: "¿Qué te pensás? ¿Que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. ¿Por qué no te hacés cargo? ¿Qué es lo que te duele?"

El enfrentamiento llegó a su punto álgido con acusaciones de favoritismos y cuestionamientos a la integridad del jurado. Moria Casán, con la última palabra en la discusión, lanzó un contundente: "Respetá a la gente mayor, ¡ridícula!". Una noche que prometía ser solo de baile se convirtió en un espectáculo de fuegos artificiales verbales que nadie esperaba.