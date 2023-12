A qué bailarín que estuvo cerca de Milett, Marcelo Tinelli tuvo que retar

Milett - Marcelo Tinelli.mp4 Celoso de su novia Milett Figueroa, Marcelo Tinelli enfrentó al bailarín Fernando Goncalves Lema.

"Lo que yo quiero saber antes de darte tu merecido, darte lo que a ti te corresponde, es preguntarte como es esto con mi chica. ¿Vos gustabas de ella, ella gustaba de vos? Ella fue a Sex y algo me contaron y eso no me lo fumé", le dijo Tinelli a Goncalves Lema.

El enojo de Marcelo Tinelli

Ante la pregunta de Tinelli, el bailarín no se achicó y le respondió: "Yo creo que yo le gusto a Milett, tendrías que preguntarle a ella". Mientras que Milett intentó que la situación no se complicara, explicando que "me parece un chico muy atractivo pero no es mi estilo".

Sin quedarse atrás, el bailarín retrucó: "No me dijeron lo mismo". Visiblemente molesto con la situación, ya modo de advertencia, como para que no vuelva a suceder, Marcelo Tinelli marcó el territorio ante el bailarín: “Vos tenés novia, ¿entendés? Entonces, hacerse el piola, no da”.