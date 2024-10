La impactante noticia que confirmó Muni Seligmann en medio de su show: "Estoy..."

Muni Seligmann se subió al escenario para brindar un show en Mendoza junto a Diego Topa. Más allá de haberse lucido, se tomó un momento para charlar con su público y dar una particular sorpresa a todos los presentes. Es que allí les dio la primicia de que se encuentra embarazada , por lo que logró enternecer a todos.

“Hoy no somos dos (en el escenario), hoy somos tres porque estoy embarazada”, lanzó ante su público atento que estalló de alegría cuando lo comunicó. Es por eso que Diego Topa, su compañero de shows, sumó unas lindas palabras para este tierno momento: “Se agranda la familia de Muni. ¡Ay amiga, qué hermoso poder compartirlo! Yo ya lo sabía pero no podía decir nada”

Asimismo, luego del show, Muni Seligmann lo anunció en sus redes sociales, en donde también se la vio alegre y entusiasmada: “Con mucha emoción les quiero compartir que esta familia se agranda ¡Qué lindo haber dado esta noticia en nuestro primer show en Mendoza, gracias amigo @diegotopaok por el amor, y a todos ustedes!”.

Muni Seligmann anunció su embarazo luego de superar un momento crítico

Vale la pena recordar que el anuncio de Muni Seligmann causó una emoción mayor debido a que hace un año confesó con mucho dolor que había perdido un embarazo: “Hoy decido mostrar algo que no me hubiera animado anteriormente. Suelo ser bastante reservada con las cosas que realmente me importan”.

“Las fotos son del día que nos enteramos de la hermosa noticia. Una noticia que nos llenó el alma y nos llegó por sorpresa, a diferencia de la búsqueda del primer embarazo que tanto nos costó. Pero luego, sin entrar en detalles, las cosas se complicaron y terminé perdiendo el embarazo”, expresó con tristeza.

“Me gustaría transmitir que si están pasando alguna de estas situaciones, no se aíslen. Compartan con las personas que quieren. El verdadero amor ayuda, contiene y nos hace crecer”, cerró en aquel momento Muni Seligmann. Sin embargo, ahora todo es alegría con el anuncio de que se agrandará la familia.