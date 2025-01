La mala noticia que recibió el periodista Costa Febre, el histórico relator de River: "Desocupado"

"El día 2 de enero, un segundón de Radio Nacional me llama y me dice que salió un dictamen del Gobierno diciendo que no se puede incorporar ningún profesional a los medios que tiene el Estado . Yo no soy un hombre que va a trabajar para el Estado. No me va a pagar, soy un hombre independiente. Yo llevo mi producción que además va a beneficiar a la radio", explicó Costa Febre en un video expuesto en las plataformas digitales.

"No me cumplieron en Radio Nacional. Me dijeron que el dictamen me impedía trabajar en la radio. Lamento que me lo hayan comunicado con tanta demora, sin alternativas, cuando creemos que tenemos un producto viable para cualquier medio. Yo siento que una mano negra me volteó del proyecto de Radio Nacional. No pueden pasar por encima de un tipo al que yo quiero, que es Héctor Caballero. Lo conozco de toda la vida, o a él se le escapó la tortuga y alguien terminó volteándome", contó Lito.

Para cerrar, dijo: "Ojalá aparezca un milagro. La verdad tiene que ver con un dictamen que salió por parte del Gobierno, yo era una incorporación que no le salía un centavo al Estado. Le llevaba la audiencia cautiva que tengo, que son ustedes. Lógicamente que vamos a seguir peleando para aparecer cuando arranque el campeonato".