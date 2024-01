La nueva novia argentina de Cristián Castro es una empresaria exitosa: a qué se dedica

Cristian-Castro-Novia-Declaraciones.mp4

Y agregó: “Es una empresaria muy conocida porque se dedica a alquilar y vender mansiones en Carlos Paz, sobre todo en la época de temporada. Este verano le alquiló a Florencia Peña y Nazarena Vélez, casa bellísimas”.

De hecho, fue el propio Cristian quien afirmó que el amor nació producto de que él le alquiló un espacio durante su estadía en Córdoba: “De pura casualidad, yo quería alquilar una casa en Carlos Paz, y de pronto aparece esta chica", dijo en Intrusos y agregó: "Y digo 'Dios mío, me quiero morir, esto es lo que estoy buscando en el mundo'. La verdad es que me gustó mucho la chica. Le escribí, dije ojalá le caiga bien, vamos a ver si se puede, seguro tiene novio. Por suerte fui y me dijo 'no, acabo de terminar', y digo 'ay, ¿tendrás un espacio para mí?'... Contento, y luego me vine, le alquilé una casita".

En su relato, destacó el trabajo de ella: “Ha trabajado mucho por su negocio, y toda la gente de Carlos Paz la tiene como la número uno de las rentas y las ventas".