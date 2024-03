La particular manera con la que Flor Vigna quiere olvidar a Luciano Castro

El viaje de Flor Vigna tras separarse

Hace unas semanas, tras la separación, Flor se refugió en el sur de Argentina y se dedicó a componer música junto a amigos. "Y a componer mi nueva música con amigos. Acá, está Tavito armando todo, nuestro Beethoven. Y Lari, mujer potenciadora, nuestra productora, artista, que da los mejores consejos", describió. Además, compartió que aprovecharon las casi 15 horas de viaje en ruta para entretenerse con charlas y pasatiempos.

Vigna 1.jpg

En medio de este proceso, la artista mostró su refugio en una cabaña y reflexionó sobre su actitud ante la adversidad. "Mi madre me enseñó que es responsabilidad mía saber transformar lo malo en bueno", expresó, destacando su deseo de convertir la alegría y la tristeza en materia prima para su música. "No me quiero tirar en la cama a llorar nada. Volverme un alquimista es mi más grande deseo", afirmó, mostrando su determinación para convertir sus experiencias en arte.

La pelea de Flor Vigna con Sabrina Rojas

Hace unos días, la actriz había apuntado contra Sabrina Rojas como una posible causante de la separación. En una entrevista para Intrusos, expresó su malestar con la ex de su ex y dejó entrever posibles situaciones difíciles vividas durante la relación. "No por ella ni por nada. Pero viví cosas difíciles. Me pasaron cosas que no me gustaron. Me las hicieron a propósito", afirmó.

Vigna 3.jpg

Sin embargo, esto desató una respuesta tajante de Sabrina Rojas en sus redes sociales. "Cuando una mujer se pelea con una, con dos, con tres con cuatro… Siempre mujeres habla mucho de ella. ¿No?", escribió Rojas, sugiriendo que las disputas de Vigna con otras mujeres del ambiente revelan más sobre ella misma.

Las declaraciones de ambas figuras han desatado un debate en las redes sociales, con seguidores tomando posturas a favor y en contra de cada una. En este contexto, Rojas cerró su mensaje con un enigmático: "Me quedo tranquila porque todo está a la vista. O casi todo", dejando entrever que hay aspectos que podrían no ser conocidos por el público.