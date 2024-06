La pelea de Furia y Emma en Gran Hermano: "Me diste ganas de vomitar"

Ese juego que parecía sencillo, terminó en gritos y escándalo entre Furia , Emma y el Martín Ku , quien estaba recibiendo las definiciones de los otros participantes. En ese contexto, Furia desató un escándalo: “Todo lo que yo quiera decir, no lo va a poner. Todo bien, pero a mí me hicieron mier… y yo no puedo decir nada . Este forr… no lo pone”, dijo la jugadora.

Pelea-Furia Emma y Martín.mp4

Ante la respuesta de los otros participantes involucrados, Juliana apuntó: “¡Me cansaron, me cansaron! Me cancelo, me autocancelo. Cerrá el ort… (mirando a cada uno de los jugadores). Listo. Poné toda la mier…, esa linda, que querés poner. Es a propósito esto, ¿Qué sos vos, el más bueno del mundo?”, y agregó: “Dale, ponele ‘Mejor amigo del mundo’.

Ante esta situación, Emma salió al cruce de su ex aliada y defendió al Chino en la tensa situación: ¿Por qué tanto drama cuando hay que describir personalidad. Al escuchar las palabras, Juliana dijo a los gritos: "Sos vos el que se pone a escribir, que sos el que chupa el ort… todo el día. Yo no voy a decir más nada. Ya me dan ganas de vomitar”.

Cuando Ema estaba a cargo de escribir las palabras en una pizarra, Darío lanzó por lo bajo una definición de Martín: "Oportunista", citó y generó la confirmación de Furia que dijo: "Re contra oportunista. Aceptá una, no te pueden decir nada. ¿Quién sos?". En dicha pelea, que duró cerca de cuatro minutos en el living de la casa, Furia le sacó el marcador a Emma, escribió palabras contra el Chino y devolvió el útil.

El súper polémico video que demuestra cómo le pasan info a Furia desde afuera de Gran Hermano

Cada vez falta menos para la final de Gran Hermano que tendrá lugar dentro de un mes. A muy poco de la nueva gala de eliminación, se conoció un polémico video de Furia Scaglione contando una conversación que había tenido en el confesionario a sus aliados de la casa y generó repercusión en los fanáticos del programa.

Cinco participantes quedaron en placa y las encuestas ya están analizando la intención de voto de los fanáticos. En este contexto, se conoció un video de la participante más controversial del certamen hablando con sus compañeros de una charla que había mantenido en el confesionario, en la que le dieron datos del afuera.

furia portada.jpg

Juliana buscó a Bautista Mascia y Nico Grosman para contarles una novedad, que la tenía muy preocupada, a muy poco de la gala de eliminación del reality. Mientras estaban descansando en el jardín, la doble de riesgo se soltó y contó todo ante la atenta mirada de Darío, que estaba en la pileta.

Qué le dijo Furia a sus compañeros de Gran Hermano

“¿Hoy a la tarde podemos tener una reunión de hermanos? Necesito que nos pongamos las pilas porque parece que está fuerte la cosa", les dijo Furia a los jóvenes de Gran Hermano. "¿Por algo del confe decís?", la indagó Bautista. "Es pesado el asunto…. A eso es lo que voy. No es que me meten miedo.... Pero es pesado el asunto”, les explicó a ambos, manteniendo el misterio.

“¿De dónde decís que te meten miedo? ¿De allá adentro?”, le consultó nuevamente el uruguayo. “No, me refiero a la placa y que 'es pesado el asunto’”, insistió Furia y rápidamente, interrumpieron la transmisión, al empezar a grabar lo que sucedía en el baño. El video se hizo viral en redes, donde varios internautas confirmaron lo que venían sospechando: que Furia es la favorita de la producción.

“Se la pasan dándole resúmenes de lo que pasa acá afuera, esa no es una ganadora, es una acomodada”, “Cómo le pasan información. Dios mío”, “Dios, pero es tan tara** que le pasan info y encima lo dice, jajajaj”, expresaron los usuarios en los comentarios a la publicación de Tronk en X.

Furia.jpg

El pedido que le hizo la producción de Gran Hermano a Furia

El comportamiento de Juliana “Furia” Scaglione en Gran Hermano 2023 ha generado una serie de controversias y ha puesto en jaque su permanencia en el reality. La producción de Telefe habría hecho un pedido contundente a la participante tras sus fuertes comentarios hacia los exparticipantes que visitaron la casa.

Carlos Monti, en su programa Entrometidos en la Tarde por Net TV, comentó sobre el cambio notable en la actitud de Furia. “Mirá, escuchá bien a Furia porque además el comportamiento de ella, hoy a la mañana, cambió mucho”, adelantó Monti. En el segmento, se mostró un video que se viralizó en las redes donde se escucha a Scaglione hablando con sus compañeros: “Es un montón lo que me están pidiendo, que no puedo decir más palabras”.

Nicolás Grosman, otro participante, intervino en la conversación, señalando: “¿De vuelta te dijeron? Bueno, pero es porque va a ser en vivo la gala”. En otro momento, Furia se dirigió a Darío Martínez Corti con un tono formal y cortés: “¿Cómo le va, gran padre? ¿Todo bien? ¿A usted cómo le va? Ahora te vas a hablar así, ¿viste? ¿Usted cómo se encuentra?”.