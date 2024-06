Espectáculos La Mañana Gran Hermano Un ex Gran Hermano liquidó a Marcos Ginocchio por su cambio de actitud: "Me da dolor"

Marcos Ginocchio

Maxi Guidici, ex participante de Gran Hermano, ha vuelto a los medios para hablar sobre su salud mental y el apoyo que recibió en momentos difíciles. En una reciente entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), Guidici compartió su experiencia y expresó su desilusión con el último ganador del reality, Marcos Ginocchio.

Al ser consultado sobre si alguien de Gran Hermano lo había defraudado en estos meses, Guidici no dudó en señalar a Ginocchio: “Con toda la sinceridad te lo voy a decir, me da dolor y tristeza lo que me está pasando. Él me escribió en mi momento límite (su intento de suicidio), nos escribimos dos o tres mensajes y después no me escribió más".

Marcos 1.jpg Marcos Ginocchio, campeón de Gran Hermano Maxi reveló que no volvió a recibir respuesta de Marcos Ginocchio Guidici explicó que esperaba mantener una relación más cercana con Marcos, recordando los momentos compartidos en la casa del reality: "Sinceramente, es una persona con la que quiero charlar, comer un asado y recordar lo que vivimos. Yo a Marcos le volví a escribir en estos meses y no me respondió más. Le reaccioné en redes a algunas publicaciones que hizo y nada. Seguramente, debe tener lío con tanta gente que lo busca, es como la decepción de sentir que esa simpleza que veía de él hoy no la veo, por lo menos reflejada para conmigo”.