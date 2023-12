La pelea a los gritos en Gran Hermano que obligó a cortar la transmisión

La primera gala de eliminación en Gran Hermano 2023 no solo dejó a Hernán Ontivero como el primer expulsado, sino que también desató un fuerte enfrentamiento entre Juliana "Furia" Scaglione y Sabrina, quien no ocultó su malestar por la permanencia de "Furia" en la casa.

La pelea de Juliana y Sabrina tras saberse el primer eliminado de Gran Hermano.

La tensión se trasladó al enfrentamiento entre "Furia" y Sabrina, donde la participante más polémica fue acusada de maltrato. "Tengo muchas emociones juntas" empezó diciendo. "Bueno, básicamente cuando te preguntan hablas en plural como fueras la jefa de la casa", acusó Furia a Sabrina a los gritos, a lo que "Furia" respondió defendiéndose y desatando una discusión intensa.

"Digo, ¿por qué yo no puedo hacer lo que yo quiero? Me tenés que entender, no tenés que hablar en plural", insistió Juliana, quien al escuchar que Sabrina la trataba de maltratadora se defendió: "Eso es lo que vos pensás, yo no maltraté a nadie". "Estaba ahí, boluda", insistió Sabrina.

Pelea 1.jpg Furia, la participante más polémica de Gran Hermano

La transmisión se cortó abruptamente, dejando en suspenso el desenlace de la pelea. Sin embargo, todo indica que varios participantes no tomaron bien la permanencia de "Furia" en la casa, considerando la sorpresiva eliminación de Hernán.