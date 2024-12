La reacción de Alberto Cormillot al ver a su esposa bailar en el caño en vivo

Entre los asistentes, algunos encontraron la experiencia más desafiante que otros. Marianella, una de las participantes, expresó su frustración: “Me cuesta mucho que mi cuerpo no responda. Pero veo el cambio de mis compañeros y la verdad que a mí me motiva un montón”, compartió tras tener que abandonar la clase debido a una sensación de asfixia.

El momento inesperado llegó cuando Estefanía Pasquini, quien es nutricionista del programa y suele acompañar las actividades desde otro rol, decidió unirse a la dinámica. “¿Ahora nos toca a nosotras?”, preguntó entre risas antes de demostrar sus movimientos en el caño junto a la profesora. Su participación generó ovaciones entre los presentes, quienes no dejaron de aplaudir su entusiasmo.

“¡Perfecto, lo dimos todo!”, le dijo la profesora al felicitarla por su desempeño. Pasquini se mostró feliz y motivada, destacando que también disfruta participar en las actividades del programa, no solo como guía para los participantes, sino también como parte del equipo.

Pasquini 1.jpg Estefanía Pasquni, esposa de Alberto Cormillot

Alberto Cormillot habló sobre el baile en el caño de Estefanía Pasquini

De vuelta en el estudio, el momento fue tema de conversación. Alberto Cormillot, quien observó la actuación de su esposa, compartió su perspectiva con humor. “Yo sé que había practicado en un momento. Pero le dije ‘practicá un poco acá’, porque no me enteré de que iba a ir. Pero no, no practicó y sabía que tenía...”, comentó, dejando entrever cierta sorpresa por la decisión de Pasquini.

La conversación dio lugar a momentos de humor gracias a la intervención de Sergio Verón, quien lanzó una pregunta que desató risas: “¿Y hay caños en tu habitación, Alberto?”. Con ingenio, Pasquini respondió: “Tenemos todos los caños de donde nos agarramos para no caernos. Son pasamanos”, cerrando el tema con una carcajada general.

La participación de Estefanía Pasquini en la actividad no solo fue un ejemplo de diversión y camaradería, sino que también dejó en claro su compromiso con la causa del programa. Mientras los participantes buscan superarse día a día, ella se une a las dinámicas para motivarlos y demostrar que las actividades físicas pueden ser tanto desafiantes como divertidas.