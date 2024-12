Gran Hermano: la impactante historia de Luciana, la participante trans de Santa Cruz

Llegó al programa de Telefe como Jorge y rápidamente reveló su verdadera identidad. Su familia no lo sabía.

Su llegada a Gran Hermano

La joven patagónica tiene 32 años, es bailarina y asesora de imagen. Contó que tiene siete hermanos y que el nombre que figura en su partida de nacimiento es Jorge, pero desde hace 10 años es Luciana, a escondidas.

Tan a escondidas que en la presentación oficial que Gran Hermano hizo de los participantes, se la anuncia como “Jorge Barrionuevo” que “entra a la casa como Luciana Martínez”.

Allí, ella cuenta: “Soy bailarina. Asesora de imagen. Mama de un perro Teodoro. Estoy soltera”. Además, asegura que va a “empatizar con las chicas” de la casa de GH, y sentencia con firmeza: “Quiero ser yo misma”.

Screenshot_4.jpg La primer aparición de Luciana en Gran Hermano, todavía como Jorge.

Su relato fue el de una infancia dura, de vivir ocultándose, de no tener amigos, de jugar sola. Aunque enfatizó que está soltera aunque se siente atraída por muchos hombres, según contó, siempre tuvo parejas a distancia.

“Soy de la provincia de Santa Cruz, Pico Truncado, y hace más de 10 años que a escondidas soy Luciana Martínez”, fue su propia presentación.”Ahora quiero que me conozcas como Luciana Martínez”.

Después, habló dispuesta a no ocultar nada más: “Me vine con mi valija hasta Buenos Aires para hacer el casting. Tengo siete hermanos. Dos de ellos estuvieron presos. Gracias a ellos me enseñaron lo que no está bien. Soy bailarina, asesora de imagen, soy administrativa, mamá de un perro que es Teodoro, y soy profesora de baile”.

El mensaje más emotivo

“Quería que te presentaras vos porque hay mucha gente que no sabe que sos Luciana", le dijo el conductor del reality, Santiago del Moro. E inmediatamente le dio el pie para lo que iba a seguir, sugiriéndole: "No sé si le querés hablar a alguien en especial".

Entonces, ella respondió: “A mi mamá. Le voy a decir 'perdón, lo siento, te amo’”. Inmediatamente después saludó a sus amigos que estaban en la tribuna. “Son los únicos que conocen mi historia”, aseguró Luciana e inmediatamente después entró a la casa más famosa del país.

Santiago del Moro cerró el diálogo con un mensaje: “Hagamos una cosa: Jorge quedó acá, hasta acá llegó. A partir de hoy, de Gran Hermano al mundo, esta es Luciana”.

En esta edición de Gran Hermano, 24 participantes se disputan el gran premio final de $70.000.000 más lo que rinda la inversión a s través de Mercado Pago.