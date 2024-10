La revancha de Lauty Gram contra la China Suárez

"No estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta, que se muera por mí y me haga la vida más feliz", expresó en sus historias de Instagram. Algo que al parecer no cayó muy bien del otro lado de la vereda, ya que, si bien él tampoco confirmó la relación, varias veces dio a entender que si estaban en algo.