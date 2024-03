La verdadera razón del mal momento que vive Rosina en Gran Hermano

En una charla mano a mano con Zoe Bogach , joven quien también hizo público su deseo de que Luchi entre a la casa de GH a modo de visita, Rosina asumió con total honestidad que la desespera la idea de que Lucía aparezca y no poder abrazarla, si llega a suceder en el desafío en el que los participantes no pueden moverse ni interactuar con los invitados.

"¿Sabés lo que estaba pensando? Si meten a Luchi en un “congelados” es una cagada, porque ¿cómo hacés para aguantarte de no abrazarla y no hablarle?", arrancó diciendo Rosina en la conversación que mantuvo con su compañera.

image.png

"Sí, es verdad. Pero la podés ver", respondió Zoe. "No, pero yo quiero que entre y que ese reencuentro sea “el” reencuentro. ¿Entendés? Sino me tengo que quedar así, dura", agregó Rosina quien se encuentra consternada por la situación.

Zoe trató de consolar a su compañera diciéndole que afuera de la casa podrán tener el reencuentro que tanto anhela. Pero eso no la tranquilizó del todo a Rosina. "Me puedo llegar a volver loca si la meten en un “congelados”. Tremendo. Raro. A parte imaginate que viene, me habla, me dice algo. ¿¡Cómo hago!? ¿¡Cómo hago!?", respondió. Finalmente, acordaron enviarle un saludo a Lucía durante la gala de nominación.

Quién es el que está robando "de todo" en la casa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano vivió momentos de tensión y desconcierto tras el ingreso de cinco nuevos participantes, quienes se vieron envueltos en una serie de incidentes que incluyeron la misteriosa desaparición de objetos de valor, especialmente en el cuarto de las chicas.

"Hubo una pelea por los maquillajes. Se roban los maquillajes. En la casa se roban todo. La verdad que como ejemplo un desastre. El otro día uno apareció con un huevo en la mano, otro esconde la leche abajo de la cama. Cualquier cosa hacen", señaló Santiago del Moro, conductor del programa, antes de presentar el tape con las pruebas del robo.

Gran Hermano 2023 quién está haciendo desaparecer cosas en l.mp4 Fuente: Telefe

Es que la gran participante del video fue Furia, quien alertó de los robos reclamando la aparición de un roll on en caja verde que había desaparecido de su porta maquillaje. "Si alguien se acuerda dónde m… lo dejó, me lo puede devolver, por favor", clamó la concursante.

Las tensiones se incrementaron cuando otras participantes se sumaron a la búsqueda de diversos objetos como paletas y brochas. "Claro, me huele a cosas raras. A menos que haya alguien que le guste robarse las cosas de maquillaje llamado Emanuel, pero... No sé", sospechó Furia.

Inesperadamente fue Zoe quien logró encontrar el maquillaje robado que tanto buscaban: "¿Es un contorno para ojos? Lo tiene Emanuel en una cajita verde", informó la joven. Esto desencadenó la furia de la dueña del roll on, quien se dirigió hacia el coiffeur con determinación: "¡Ese pel… de mier…!", exclamó.

En el patio de la casa, Juliana confrontó a Emanuel por el incidente, dejándole en claro que no toleraría más la desaparición de sus pertenencias. "Te digo una cosa: no te hagas la tonta. La próxima vez que me robas mis cosas… ¿Viste? Igual que vos cuando te tocan lo tuyo. No me robes mis cosas, mirá mis ojeras, que tengo 33. Esta cara no se arregla gratis", le advirtió Juliana al coiffeur entre reclamos y tensión en el ambiente de la casa de Gran Hermano.