Lali Espósito blanqueó cuál fue su última relación y por qué terminó

La escena musical argentina la está rompiendo no solo en el país, sino en todo el mundo, y dentro de los artistas que la rompen hay varias mujeres que se hicieron su camino solas en la escena urbana y pop. Y si hablamos de una de las reinas en este contexto debemos hablar sin lugar a dudas de Lali Espósito , la reina del pop argentino, quien además tiene una carrera muy ligada a la actuación.

Sin embargo, en este caso la cantante estuvo en el centro de la escena, pero no justamente por algún trabajo, sino más bien por algunos dichos. Es que se encargó de convertirse en tendencia en redes sociales tras confesar que su última relación amorosa estuvo regida por lo que describió como "amor libre".

En diálogo con el podcast Se Regalan Dudas, Lali Espósito fue consultada por el tópico y aseguró: "Las relaciones abiertas me gustan mucho. Hace tiempo tuve un vínculo que era como un amor libre en el que yo no tengo que rendirte cuentas de lo que me pasa en la intimidad". Con estas palabras, la artista envió un claro mensaje a todos sus fanáticos en medio del escándalo contra Nacha Guevara.