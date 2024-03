Las fotos de Francisco Tinelli que volvieron "loco" a su papá Marcelo

image.png

Claro que a esas postales le siguieron otras tantas, en las que puede verse reflejado el amor del conductor y su hijo, quien actualmente se dedica de lleno a la música y afianza su carrera como DJ, al mismo tiempo que también busca incursionar en la venta de vestimentas de moda.

image.png

Por último, con una postal en blanco y negro donde padre e hijo ríen cómplices y divertidos, Marcelo Tinelli le deseó con cariño a Fran "Muchas risas siempre, y por muchas más, flaco hermoso".

Marcelo Tinelli se refirió a los rumores de matrimonio con Milett Figueroa

Este miércoles comenzó a circular el rumor de que Marcelo Tinelli tenía planes de casamiento con Milett Figueroa, luego de Martín Bossi deslizará que el conductor lo anunció en un brindis privado. Recordemos que el conductor y la modelo se conocieron el año pasado durante el desarrollo del Bailando 2023.

marcelo-tinelli-milett-figueroa-portada.jpg

Frente a esta versión, durante el vivo de LAM, el periodista Ángel de Brito se contactó con Marcelo y le consultó acerca de esta posibilidad de comprometerse y agrandar la familia.

"No se a donde lo vio Bossi, pero bueno, no existió esa copa ni estoy interesado tampoco. Mintió absolutamente”, sentenció el conductor a través de una llamada telefónica.

Luego reflexionó acerca de un futuro y explicó: “Yo no dije que quiero ser papá, yo no estoy cerrado a nada en la vida si no sabes, lo único que sabemos ciertamente es que te vas a morir el resto no estoy cerrado a nada”.

“Pero no es que me voy a casar, ni voy a tener hijos. En este momento no me voy a casar, no tengo ningún interés en tener hijos así que eso es”, aseguró.