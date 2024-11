Las fotos de la cena romántica de Wanda Nara y L-Gante: ¿Qué comieron?

Es que en sus redes sociales, L-Gante anunció su retorno: “Como se habrán dado cuenta, ya me devolvieron el Instagram. Bien ahí”. Acto seguido, publicó un video en el cual se lo puede ver abriendo una botella de champagne. Es por eso que se escuchó que Wanda Nara preguntó: “¿Qué festejan?”. Por lo que el cantante respindoó rápido: “El amor”.

Asimismo, también publicaron una selfie antes de comenzar a comer en la cual se los puede ver a los dos juntos y listos para pasar una noche romántica a puro sushi y champagne para tratar de dar vuelta la página luego de una semana caótica.

Wanda Nara contó cuáles son los requisitos que cumplió L-Gante para enamorarla

Más allá de que se habían mostrado juntos en varias oportunidades, el amor entre Wanda Nara y L-Gante sorprendió a todos, sobre todo por la decisión de dejar a Mauro Icardi. En este contexto, la conductora contó cuáles fueron los requisitos que la empujaron a enamorarse del cantante.

“Yo no me fijaría nunca en el dinero, pero sí necesito alguien que trabaje. No me interesa mucho el dinero. Es verdad, pero sí me fijo en gente exitosa. O sea, me atrae el éxito. Quizá me enamoro de un veterinario que es exitoso sacando tumores de perritos”, contó haciendo alusión a lo que más la atrae del cantante.