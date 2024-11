Cuál es la pregunta que L-Gante no quiso responder sobre Wanda Nara

"Hablaste con Wanda, ¿sabés cómo está?", empezó preguntando el movilero. "La vi todos estos días. Estuvimos muy juntos todos estos días", respondió el cumbiero. "¿Quería saber cómo por el tema que pasó con Mauro?", profundizó Layús. "Sé que está encargándose. No me meto en esas cosas. Son asuntos personales y familiares", fue la respuesta de L-Gante que no quiso ir más allá del tema. "No me meto en eso. Habrán tenido su charla, su conversación. No te puedo afirmar nada. Son temas personales", cerró el cantante su cruce con el notero.