Yanina Latorre opinó sobre la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi: "Necesita ensuciar a otro"

Latorre comenzó su descargo aclarando que, desde su perspectiva, el contexto de las acusaciones no tiene base. “Si estás casado y te llevás plata de la caja fuerte, eso no es robo, porque no existe el robo entre cónyuges. Hay un montón de cosas desprolijas en esto. Sí tuvieron que hacer la denuncia porque, evidentemente, él se atrincheró. Pero me parece que Wanda provocó demasiado,” aseguró.