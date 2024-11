Cómo fue el día que Mauro Icardi y L-Gante visitaron juntos a Wanda Nara en televisión

En A la Barbarossa revelaron detalles del detrás de cámara de Bake Off Famosos.

Tras el regreso de Wanda Nara y L-Gante de sus vacaciones en Brasil, bajó un poco el fuego cruzado por redes entre ellos y Mauro Icardi . Pero, en la intimidad la polémica sigue escalando ya que el futbolista también llegó a Buenos Aires y no tiene intenciones de irse.

En tanto que hoy, en A la Barbarossa, Christophe Krywonis reveló información sobre lo que sucedió detrás de cámara en Bake Off Famosos cuando fueron a visitar a la conductora tanto el cantante y cómo el futbolista.

Cuando Georgina Barbarossa le preguntó si Wanda actuaba diferente con L-Gante que con Icardi, el cocinero respondió: “No, no. Yo hablo de Wanda como compañera y ella estaba trabajando. Un día vino de invitado Elián, lo vimos poco tiempo porque fue a la prueba técnica, y el jurado ahí desaparece. Pero fue súper amable. Después no lo vi más, se retiró cuando entramos nosotros a grabar, no estuvo mucho tiempo. Ella estaba bien…pero yo soy malísimo para los chimentos”.