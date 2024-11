Ana Rosenfeld contó las decisiones que tomó Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Le pidió que..."

Luego de separarse de Mauro Icardi , Wanda Nara tomó algunas decisiones contundentes respecto a las hijas que tienen en común. Es por eso que Ana Rosenfeld decidió exponer algunas de las decisiones y problemas que afronta la ex pareja desde hace ya varios meses.

Si bien Ana Rosenfeld no puede exponer todo lo vinculado a la situación legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se animó a contar algunos detalles de lo ocurrido en el hotel Chateau Libertador. Es por eso que reveló la particular petición que le hizo el jugador: “Sí, le pedí a Mauro que no se haga ningún escándalo”.