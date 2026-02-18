Las imágenes inéditas de Locomotora Oliveras en En El Barro que se volvieron viral
La actriz Delfina Pulen reveló imágenes inéditas del detrás de escena del spin off de El Marginal.
La muerte de la Locomotora Oliveras, registrado el 28 de julio de 2025, causó conmoción en el mundo del deporte y, también, en el espectáculo debido a las características que tenía su personalidad: alegría, energía, fuerza, convicción, entre un montón de cualidades que la hacían una figura especial.
Sus compañeras en la serie En el Barro extrañan su ausencia. En las últimas horas la actriz Delfina Pulen sorprendió al compartir fragmentos del detrás de escena donde compartían mucho tiempo debido a la amistad que estaban forjando.
"Ella es así como la veían en redes y como se decía que era. Tenía mucha luz, tenía como algo adentro que te motivaba de verdad a seguir. Fue mi primer proyecto, entonces estaba muy nerviosa cuando llegué al set y me recibió con un abrazo, con un beso. Me empezó a charlar, me pidió mi número. La verdad que fue un lujo poder trabajar con ella y que sea mi primera experiencia con ella”, contó a través de un video.
Luego se refirió a distintas anécdotas que quedaron en su memoria: “Me preguntaban bastante de qué hablábamos cuando nos maquillaban, y ella me contaba su vida entera. Yo me la sé porque me la contaba. Ella me empezaba a hablar: ‘No, porque cuando yo tenía quince años y me pasó esto y lo otro...’ Después, a la vuelta, cuando nos teníamos que ir ya del set, porque ya se había terminado el rodaje de ese día y ya habíamos terminado todo, nos alcanzó hasta un punto en su auto, fuimos juntas con mi mamá. Así que la verdad que tengo muy buen recuerdo de ella. Era una persona muy humilde y de verdad muy generosa de corazón”.
