Las impactante fotos que compartió Thiago Medina en medio de su recuperación

Este año, Thiago Medina , exparticipante de Gran Hermano , enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida al sufrir un grave accidente de moto. La situación fue crítica ya que el joven debió ser internado de urgencia, estuvo en coma y fue sometido a varias cirugías, mientras su familia vivía semanas de angustia.

La historia de Thiago tuvo un final feliz, pero tal exposición y el relato de su recuperación generaron escepticismo en algunos sectores de las redes sociales, donde comenzaron a circular mensajes que ponían en duda la gravedad real de su situación.

Cansado de los rumores y buscando demostrar la verdad, el ex GH decidió hacer un descargo contundente en Instagram. Por primera vez, mostró en detalle las cicatrices que le dejó el accidente. En las imágenes, se lo ve tanto de espaldas como de frente, revelando profundas marcas sobre su torso y un corte visible en la espalda. De pie frente al espejo, con el torso desnudo y mirada firme, posó señalando la cicatriz principal que recorre su abdomen y otra más pequeña en la costilla.

En el pie de foto de la publicación, Thiago fue claro y directo: “Lo que es saber que gracias a estas cicatrices sigo vivo es algo que me va a marcar para toda la vida. También saber que todo lo que pasé fue por algo y que pongan en duda una situación así de fuerte me parece una falta de respeto, pero bueno, subo esto para que vean que no fue teatro ni nada de eso. Espero que con esto ya se le vayan todas las dudas que tenían y decir gracias a Dios estoy acá y a todos ustedes que oraron y pidieron por mí”.

El mensaje de Thiago Medina

El mensaje continuó en sus historias, donde Thiago Medina subió otra foto sonriendo frente al espejo y mostrando también sus marcas. Sobre la imagen, escribió: “Para todo los que me mandan que es todo mentira que no tengo ni una cicatriz acá está para que vean que no miento y tengo otra más en la costilla”. El cierre fue una declaración de gratitud: “Y gracias a esas dos cicatrices me salvaron la vida, gracias a dios”. Esta historia estuvo poco tiempo en su perfil y luego decidió eliminarla.

Las publicaciones generaron una inmediata ola de reacciones, sumando palabras de apoyo de familiares, amigos, fans y excompañeros del reality. Así, a través de la exposición de su cuerpo y las marcas de la recuperación, Thiago eligió enfrentar los rumores con honestidad y evidencia, reivindicando el valor del agradecimiento, el esfuerzo propio y el acompañamiento de quienes estuvieron a su lado en los momentos más complejos.

Desde que salió del hospital cada minuto que tiene libre lo pasa con sus dos hijas, las gemelas Laia y Aimé, fruto de su relación con Daniela Celis. Semanas atrás conmovió a sus seguidores con un regalo especial: un emotivo gesto para sus gemelas por el Día de la Primavera atrasado.

Desde su cuenta de Instagram, Thiago compartió un video en el que se lo ve llegar a su casa con dos ramos de flores amarillas. Las destinatarias eran Aimé y Laia, sus hijas, que lo esperaban al costado de un sillón. Al ver a su papá, las pequeñas no dudaron en correr hacia él, que las recibió entre abrazos y besos. El momento, simple y cargado de afecto, quedó musicalizado con el tema “Flores amarillas” de Floricienta, el clásico de la serie que tantas generaciones hizo cantar.

En el texto que acompañó la publicación, Thiago escribió: “No pude estar para el día de la primavera, ¡pero nunca más les voy a faltar! ¡Y voy a estar para toda su vida! Las amo hijas, yo les voy a enseñar que nunca esperen menos de un hombre”. También subió una foto de los tres abrazados, con la frase: “Las dueñas de mi vida”.