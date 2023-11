Las nuevas pistas del romance de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Nico-Occhiato-Flor.jpg

De hecho, en el programa “Nadie Dice Nada”, de Occhiato, se encargaron de analizar el romance que denominaron “Occhiamin”, por la combinación del inicio del apellido de Nicolás y el segundo nombre de Flor (Jazmín).

Pero las pistas no de un posible romance no quedaron ahí, y aparecieron nuevos indicios que indican un romance. En este juego de descubrir el romance, apareció Ángel De Brito, conductor del programa de chimentos LAM, que encendió aún más la llama de este romance.

“¿Creés que un día Occhiato y Flor Jazmín van a ser pareja? ¿Eres Occhiamin?”, le preguntaron a Ángel, que sin vueltas, contestó: “Creo que ya probaron”.

Qué había dicho Flor en el evento Personaje del Año 2023

El romance llegó a los oídos de ambos, y fueron consultados por este supuesto noviazgo que revoluciona a los fanáticos. Durante la ceremonia de "Personaje del Año 2023", Flor habló del tema: "No me molesta. Me divierto. Entiendo que puede pasar y está bien...".

Y agregó: "Cuando bailábamos juntos se decía bastante y al toque salí a aclarar que no estábamos. Ahora... revivió. Por ahora estamos juntos de lunes a viernes de 10 a 13", cerró entre risas.

Por su parte, Nico Occhiato confesó a la revista Gente sobre los rumores: "Son las cosas con las que viene esta profesión. Contamos con un montón de privilegios y laburamos de lo que nos gusta. Es algo que nos apasiona y genera que interese la vida privada".