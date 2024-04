Las predicciones de Ludovica Squirru según el Horóscopo Chino para abril

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022): La energía será fértil. apropiada para nuevos comienzos, cosa que les gustará especialmente a los tigres de 1986 y 1998, que encontrarán refrescante cualquier comienzo. Los tigres de 1950, 1952 y 1974 podrían padecer algunos problemas estomacales menores provocados por indulgencias de otros tiempos; eso les hará perder batallas y oportunidades, pero en cambio les traerá descanso forzoso.

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011): Combinación de energías que se llama "daño mutuo", eso hace que problemas o asuntos sin resolver que hayan ocurrido durante el año anterior repercutan en el presente mes, provocando cambios definitivos en su estilo de vida o en su domicilio.

Horoscopo-chino-del.jpg

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012): Es de buena fortuna nacer con doble dragón (mes y año) pero lo tanto, los dragoncitos que nazcan en este mes gozarán de una adolescencia privilegiada, tendrán un físico notable y un cerebro brillante. Sin embargo, para los dragones que ya saben hablar, es muy posible que este mes se complique debido a múltiples obligaciones sociales que se les presentarán.

Para las mujeres dragón todo este mes podría representar problemas debido a envidias y malentendidos con colegas y amigas más jóvenes. Los dragones de 1964 tendrán que enfrentar asuntos muy añejos sin resolver y los de 1949 deberán poner mucha atención a su salud física.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013): Comenzará abril con buenas noticias, dosis de alegría y buen humor, en especial entre las 11 y las 13 horas. Es posible que las serpientes de 1941, 1953, 1965 y 1977 reciban información que les regresará la paz al cuerpo. Las serpientes de 1989 tendrán la oportunidad de acercarse a la filosofía porque la energía tierra subirá mucho, pero junto con eso, es importante que no se obsesionen con la ignorancia de los demás.

Ludovica-Squirru-2.jpg

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014): Este mes no será tan emocionante como el mes anterior, pero le ofrecerá un avance de lo que será el resto del año. Los principales retos y escollos emocionarles y hasta profesionales ocurrirán los días gallo y cerdo: 10, 12, 22 y 24.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015): La característica del doble dragón multiplicará la condición física, económica y emocional de la cabra, así que si se encuentra con el i-shoku-ju, que significa casa, vestimenta y comida, no habrá mayores problemas. Se le recomienda asociarse con sus amigos chancho y conejo, comenzar algún negocio de venta pequeño en línea que no le quite mucho tiempo, incluso las cabras de 2015 podrían vender galletas de exploradoras, pequeñas pinturas u objetos de artesanía.

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016): Abril lo invita a correr una maratón metafórica que podría dejarlo completamente agotado en lo físico y lo mental, y por tanto deberá aprender a delegar las tareas que impliquen su exposición pública. Para los monos 2004 y 2016, por ejemplo, eso significa que si tienen que realizar un trabajo en equipo de la escuela, aunque deseen sobresalir, resultará mejor que dejen el trabajo a sus compañeros un año mayores o menores que ellos.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017): Oportunidad de viajar al interior de su alma y comenzar un proceso de deconstrucción. Para el gallo de 2017, eso significa que ya no es un bebé, comenzará a dar qué hablar en la escuela primaria y necesitará mucha ayuda pues será un chico que romperá esquemas. Mientras tanto, los gallos de 1957 se darán cuenta de que ya no son unos pollos. Los demás gallos podrían pasar por momentos de duelo debido a que no han logrado alcanzar todas sus ambiciones.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018): Lo que haya comenzado durante el mes anterior, ya sea en el ámbito profesional, educativo o amoroso, vendrá a disolverse durante el mes del dragón en el año del dragón. No es mala idea permanecer ocultos un rato. Este retraimiento voluntario servirá para lamer las heridas y conservar el pelaje intacto. Será conveniente aprovechar la soledad para desarrollar su resiliencia, renovar su currículum y ponerse al día con nuevas tecnologías o habilidades.

Chancho (1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019): Guardará un espacio en su corazón para el compromiso, y podría conocer a alguien que será su pareja por siempre o quizás por fin contraiga nupcias con su pareja actual. El mes del doble dragón será propicio para amarrar lazos duraderos, y es mejor que lo haga durante este mes especial y no durante el año que viene, que no será propicio.