Las tres preguntas con las que Mirtha Legrand hizo poner mal a Benjamín Vicuña

Acto seguido le preguntó al actor si se había casado, recibiendo de él una respuesta negativa. “Pero si estuviste como con ocho”, dijo la conductora y esbozó entre risas Benjamín: “¡No, no Mirtha, tanto no, no me mate, por favor!”.

En el temario de conversación no podía faltar la pregunta hacia Benjamín sobre la separación de Pampita con Moritán y no dudó al responder negando tener injerencia: “No me meto mucho, es un tema que los protagonistas son ellos. No sé nada y si supiera, tampoco lo diría en un programa de televisión”.

Qué había dicho sobre la separación

Semanas atrás, el chileno había admitido que se había "sorprendido" con la separación pero, ahora que trascendieron las infidelidades y las acusaciones por malversación de fondos contra Moritán, no quiso hacer referencia al tema.

El conductor de la Isla de Las Tentaciones fue interceptado por el programa de El Trece, Socios del Espectáculo, en donde expresó: "Es la mamá de mis hijos. Yo no puedo, ni quiero, ni debo hablar de su vida privada. Yo siempre bajo el vidrio porque ustedes (los periodistas) siempre me acompañan y me bancan, pero bueno, ustedes pónganse también en mi lugar".

"¿Vos pudiste hablar con Pampita estos días?", le preguntó la notera. Un poco molesto, contestó: "Es lo que te acabo de decir". Luego de esto, el actor dio por terminada la entrevista, y continuó su camino sin responder nada más.