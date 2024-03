Lollapalooza Argentina: Bándalos Chinos y Jessie Reyez animaron con pop y soul la última tarde

"No me importa el sol ni que falten muchas horas, por nada del mundo me muevo de acá", dijo Micaela, fan de Hozier proveniente de Bolivia, quien llegó embanderada con los colores de su país e incluso preparó unos corazoncitos de papel para llamar la atención del artista indie nacido en Irlanda. "Era esto o pasarla mal viéndolo de lejos", nos cuenta Soledad, quien está haciendo valla para ver a Limp Bizkit, pero que el pasado viernes también lo había hecho para ver de muy cerca a Blink-182 y The Offspring. "Terminé rota, pero ya estoy recuperada para hoy aguantar lo que sea", agrega mientras su piel blanca ya luce enrojecida por efecto de la exposición solar. El personal de seguridad apostado en el vallado está atento a estas situaciones y todo el tiempo le ofrecen agua al público.

Pero mientras ellos esperan por sus favoritos, la acción musical transcurre y así están siendo testigos involuntarios del menú ecléctico que sirve el festival. Por un lado, lo de Bándalos Chinos en el Flow, que siguen reafirmando su buen momento y se ubican entre lo más sólido de la escena. Su cancionero pop de ribetes ochentosos y pulso moderno es efectivo a la hora de hacer bailar a cualquier multitud y decidieron no escatimar soltando algunas como "Una propuesta" o "Super V".

GOYO BÁNDALOS CHINOS LOLLAPALOZA.jpg Bándalos Chinos en el Lollapaloza.

Goyo Degano es el capitán carismático de la colorida armada que sabe cambiar su mood de acuerdo a lo que pida la canción: pueden ser una sutil aplanadora funk (en "Paranoia Pop") o ir hacia un tono más lento y hot, propicio para el baile en pareja ("Demasiado"). Con el público en el puño, remataron la faena con "Tu órbita" y "Dije tu nombre", lo que les valió una sonora ovación.

Antes, en el Samsung, Jessie Reyez hizo su debut en el país y lo planteó como si fuera una primera cita. Así, esta canadiense de padres colombianos, entre tema y tema interactuó con su gente en un español paisa encantador y alegre. Acompañada por un potente trío formado por una guitarra, una batería y unos teclados, se corrió un poco de su habitual tono r&b y rockeó versiones de temas como "Shutter Island", "Break me Down" y "Mutual Friend", mientras unas manos enormes que se levantaban desde el fondo del escenario parecían contenerla

"Como esta es nuestra primera cita, lo que tienen que saber es que en mi música hablo mucho de mis ex", anunció Jessie con picardía. Pero lo suyo no iba solo por ese lado, sino que también se hizo espacio para tributar a Bob Marley ("Is This Love") y bajar un mensaje de empoderamiento femenino. "Esta se trata de la vez que un productor musical me dijo que si yo no me acostaba con él, mis sueños en esta industria no se iban a cumplir. Me gusta contar esto para saber cuál es la opinión y la temperatura de mi público", dijo antes de "Gate Keeper" mientras la multitud rugía insultos contra ese hombre.

Jessie Reyez.jpeg Jessie Reyez se puso la camiseta de la Selección Argentina.

Como guiños localistas, Reyez recibió de buena gana una camiseta de la Selección Argentina que le tiraron desde el campo y que venía con su nombre impreso en el dorso. Y también hizo sonar la cumbia "Qué calor" (Los Pibes Chorros) para sacar a bailar a sus padres. Fue un debut más que aprobado y que dejó con ganas de verla una vez más.

Más temprano también hubo variedad: desde el neosoul encantador de Abril Olivera (que contó con An Espil como invitada) hasta el pop sin forma de Fermín, quien le convidó su escenario a Six Sex ("Down"), Goyo Degano (quien más adelante se presentó con Bándalos Chinos) y Dillom ("Paraíso").

Crossovers en el Lollapalooza

Si hablamos de cruces inesperados, todavía late el recuerdo de la aparición de Soledad Pastorutti para cantar "A Don Ata" en el show que Robleis dio ayer en el Perry's Stage. En el mismo escenario, pero durante esta tarde, Ca7riel hizo su aparición en el set cachenguero de la dj Anita B. Queen para cantar "Jala Jala". Una especie de consuelo para quienes todavía se quejan de la polémica performance que el pasado viernes el músico montó junto a Paco Amoroso para dar a conocer "Baño María", el inminente álbum de la dupla. Allí también, aunque más tarde, FMK invitó a Emanero para recrear juntos el tema "Bandido". Y el uruguayo Mesita lo tuvo a Rei para "Ram Pam Pam".

El escenario Alternative fue refugio para dos números fuertes de la música proveniente de México. El cancionero alegre de Ximena Sariñana, acompañado por una sólida banda, tuvo como puntos altos las interpretaciones de "La vida no es fácil" y "No vuelvo más". Y León Larregui, quien vino por fuera de su banda Zoé, para mostrar la prestancia de su elegante pop rock y que desprendió en temas como "Amantes" y "Locos", con las que cerró.