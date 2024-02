La triste historia de Dillom, el rapero del momento

La escena urbana argentina en los últimos años dio figuras que explotaron en la música argentina, pero muchos también a nivel internacional. Y si bien es cierto que algunos siguen desde el inicio en la cresta de la ola, otras se fueron haciendo desde abajo y lograron popularidad hace no tanto, como el caso de Dillom .

Dillom nació en Once en el 2000. En su infancia le pasó de todo y sabe que no estuvo bien. Hijo de una familia compleja, deambuló por la casa de su madre y su padre durante sus primeros años. Cuando su mamá terminó presa luego de un allanamiento, su vida empezó a volverse más errante y pudo salir de eso gracias a sus amigos, la música y terapia.

Respecto a la relación de sus padres y como le afectó, arrancó contando: “Antes les guardaba rencor, ahora los entiendo o digo: ‘Ya está’. Hay que saber perdonar”.

“Ahora puedo contarlo sin que sea un dramón. Fueron muchos años de terapia. En una época, cuando lo mencionaba en mis letras, lo hacía en modo de joda. Lo que para otros es fácil, para mí era todo lo contrario”, aseguró.

En “Post Mortem”, la canción que le da nombre a su disco, rapea en un registro medio: “Yo no hablo de mi vida, esa mierda es muy triste / Y ahora que tengo plata, son más graciosos mis chistes”.

Luego, reflexionó en base a su música: “Muchas veces el hip hop peca de ‘lo real’. Y a veces la ficción termina reflejando más la realidad de uno que si hablás de una realidad que es de relleno o lo típico que se escucha siempre. La ficción me sale de un lugar real y personal porque es subjetiva. Yo me tomo las cosas con humor y lo pongo en una historia pero nace de un lugar más real que decir ‘Me c... a esta puta’”.

Así ve, piensa y siente uno de los nuevos artistas de esta generación musical que la rompe y que seguramente aún le falta mucho para alcanzar su techo.