Lucía fulminó a Virginia y la casa de Gran Hermano está más picante que nunca

El enojo de Lucía contra Virginia en Gran Hermano

“Eso nunca lo discutí, nunca. No me gustó cómo se quejó de la comida”, admitió Lucía. “Si se quiere quejar que se queje, no me afecta a mi”, le respondió Rosina. “Pero que te diga en la cara ‘tu comida es un asco’”, insistió aún más indignada.

“Entró hace dos días, dice que prefiere cagarse de hambre antes de comer una comida fea, me da por las bolas, hay un montón de gente cagándose de hambre”, volvió a decir Lucía, quien se veía claramente afectada por la discusión que había tenido horas antes.

“Igual vos sos re cabrona, te re contra enojás, el otro día con los panqueques también te enfureciste”, le dijo Rosina entre risas. “Si, ya se, yo soy enojona, pero con lo justo”, aseguró Lucía. “Ya lo sé”, concedió.

La realidad es que Virginia finalmente se fue de la casa, pero entró a los pocos minutos y Santiago del Moro reveló que se trataba de una prueba y que todos podrían recibir un mensaje de sus familiares por haberla superado. Fue ahí que, con todos emocionados, Lucía se disculpó con Virginia por la pelea que habían tenido.