Luciano Castro reveló cómo fue que se reinició su romance con Griselda Siciliani

"Ya sé lo que Griselda habló. Es todo muy… no sé cómo explicar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme o relacionarme. Nos reencontramos en el cumpleaños de la Peterson, y nos pintó ir a cenar y ya. Pero no te puedo decorar eso, porque son años que venimos de una amistad, de conocernos", expresó Luciano Castro, dejando en claro que su relación con Griselda es mucho más profunda que un simple romance pasajero.

Cómo fue que se reencontraron Luciano Castro y Griselda Griselda

El actor recordó cómo se reencontraron en el cumpleaños de Carla Peterson, una amiga en común, y cómo ese encuentro marcó el inicio de algo especial. "Y no es la misma charla que cuando teníamos veintipico, la vida nos pasó por encima a los dos, entonces nos encontramos hablando de hijos y de cosas que no habíamos hablado nunca. Y eso se transformó en algo muy lindo", relató Luciano Castro, mostrando su admiración y cariño por Griselda Siciliani.

Luciano también se refirió a lo inesperado de este romance, destacando que lo más lindo de la vida es lo que no se planea. "La vida te pega cada viaje que no la podés creer. Lo más lindo para mí sigue siendo lo que no te la esperás. Yo no planeé encontrarme con Griselda, y ella no planeó encontrarse conmigo, y eso lo hace muy atractivo", confesó el actor.

Castro 1.jpg Luciano Castro y Griselda Siciliani

Por qué Luciano Castro decidió contar de su relación con Griselda Siciliani

Durante la entrevista, Luciano Castro también habló sobre la importancia de vivir este amor de manera abierta y sin secretos. "Muchas veces es mejor contarlo, a que piensen que es algo prohibido, porque por suerte no es algo prohibido. Los dos estamos solos, y algo que puede ser lindo, vivirlo como algo prohibido, es una mierda (…). Yo me he escondido varias veces y es re triste, por eso no quería darle ese lugar a esta relación. Siento que ninguno se lo merece", concluyó.

Griselda Siciliani, por su parte, también ha expresado su felicidad por esta nueva etapa en su vida. La actriz, conocida por su papel en la obra Felicidades, ha dejado claro que su relación con Luciano Castro es algo muy especial y significativo. "El otro día La Tana me dijo una frase célebre. ‘Si es de verdad y si tiene que ser de verdad, nos tiene que importar todo un carajo’. No tiene sentido, ya estamos grandes y eso me quedó rebotando", compartió Luciano Castro, reflejando la filosofía con la que ambos están enfrentando esta relación.