Luis Majul le respondió a Viviana Canosa y se recrudeció la guerra entre los conductores

A semanas de su regreso a la televisión con un nuevo programa en El Trece, Viviana Canosa no esquivó la polémica y arremetió contra varios colegas, entre ellos Luis Majul, a quien acusó de "ensobrado" y de haber cambiado su postura según el gobierno de turno. Sus declaraciones encendieron la mecha de un nuevo enfrentamiento mediático y la respuesta del conductor de LN+ no tardó en llegar.

"La libertad de prensa no le importa a nadie hoy. Nadie dice nada, los Majules de la vida no dicen nada. Vos mirá los auspicios de Majul (y ojo). Yo empiezo a preocuparme, y lo digo de verdad, porque empiezan nuevos canales y nuevos programas y, más o menos, van todos por la misma vereda", sentenció.

Canosa 1.jpg Viviana Canosa

La respuesta de Luis Majul: "No está en mi radar"

Horas después de los comentarios de Canosa, Majul fue consultado sobre la polémica en una entrevista con Ángel de Brito en su programa de streaming. Fiel a su estilo, el conductor de La Cornisa minimizó el ataque de su excompañera de canal y se mostró indiferente ante sus palabras. "Yo no quiero ser despectivo, pero no está en mi radar. No está entre mis preocupaciones", aseguró.

Lejos de quedarse ahí, Majul continuó con una reflexión general sobre el periodismo y el peso de las declaraciones públicas: "Nosotros, lo que decimos, ¿es tan importante? No importamos. No es que quiera eludir el debate… me importa un carajo. Hay muchísima gente en este medio que porque se prende esa camarita se marea un poco. Yo no digo que soy perfecto, pero llevo tantos años en esto que me doy cuenta entre esto y la vida misma", concluyó.

Canosa 2.jpg Luis Majul

Los conflictos que viene teniendo Viviana Canosa

La vuelta de Canosa a la televisión no solo estuvo marcada por su enfrentamiento con Majul. En los últimos días, también criticó duramente a Yuyito González, actual pareja del presidente Javier Milei, por los supuestos canjes millonarios que habría solicitado en sus viajes. Además, opinó sobre el arresto de Morena Rial y la crisis mediática que atraviesa Jorge Rial con su hija.