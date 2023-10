Luis Ventura lanzó un tremendo dardo contra Jorge Rial por el juicio de More contra Silvia D'Auro

Jorge Rial y Luis Ventura 1.jpg Luis Ventura aprovechó para lanzarle un dardo a Rial

Esta noticia ha generado una amplia cobertura mediática y diversas opiniones. Luis Ventura, conocido periodista de América, expresó su apoyo a la decisión de Morena y aprovechó para pegarle a su ex compañero, con quien mantiene una fuerte pelea.

Qué dijo Luis Ventura de Jorge Rial

"Es una decisión de una persona que es mayor de edad", enfatizó Ventura. Sin embargo, el periodista también hizo referencia a los comentarios recientes de Jorge Rial, quien cuestionó la "marginalidad" en la que, según él, se encuentra su hija.

Embed Luis Ventura habló con #SociosDelEspectaculo sobre el juicio que Morena le haría a Silvia D Auro. pic.twitter.com/fLP5XKIauk — Socios del espectáculo (@socioseltrece) October 17, 2023

Luis Ventura consideró que tales declaraciones de Jorge Rial no son apropiadas, ya que se trata de su propia hija. Además, compartió detalles de una reciente reunión que tuvo con Morena, donde intercambiaron opiniones y perspectivas sobre el caso.

"Me parece que este tipo de declaraciones no son lindas porque es su hija", aseguró picante Luis Ventura, antes de agregar: "Yo en los últimos días tuve una reunión con Morena, estuvimos charlando. Yo creo que el padre debería estar más pendiente. No me pidió consejo sobre este juicio a Silvia pero sí intercambiamos opiniones y miradas. Ella ya es una persona que toma sus decisiones".