Manu Urcera contó cómo fue su primera cita con Nicole Neumann

"Una chica, que es la pedicura de Niki , es la pedicura de la mujer de un amigo. No sé cómo fue que mi amigo estaba ahí, curioso, mientras le hacían los pies o las manos a la mujer. No sé cómo escucha ‘yo tengo un amigo para presentarle’. Se armaron todo y yo ahora los veo y le digo ‘linda jodita me metieron ustedes’", reveló en diálogo con Infobae.

Continuando con su detalle de la historia, reveló que la primera salida podría haber terminado mal ya que en camino a la cita se perdió manejando su auto en Nordelta: "Yo en ese momento vivía en el centro. Para mí Nordelta era como otro país, no iba nunca. Voy y medio que me perdí y digo: ‘bueno, acá no solo que no la voy a encontrar, sino que me van a afanar’".