Marc Anthony será papá por octava vez

El cantante ya ha tenido siete hijos con cuatro mujeres diferentes. La noticia la confirmó en sus redes sociales.

Marc Anthony y Nadia Ferreira confirmaron la dejo noticia de un nuevo bebé en camino. La pareja celebró su tercer aniversario de casados con el anuncio de la llegada del segundo hijo.

Fue a través de una publicación en redes sociales donde mostraron una fotografía en la que se ve la pancita de la modelo paraguaya con tres manos posadas sobre ella: la de la modelo, el cantante y el pequeño Marco, de apenas dos años.

“ Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser el hermano mayor ”, escribió la modelo en su perfil de redes y rápidamente se llenó de comentarios.

“Bendiciones”, “Felicitaciones”, “Crece el equipo de los niños. Dios bendiga y guarde a ese bebecito tan amado y deseado”, “Muchas felicidades”, fueron algunos de los mensajes entre los que se destacaron el de Nathy Peluso y Stefi Roitman.

Embed - Nadia Ferreira Muñiz on Instagram: "Happy 3rd anniversary!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande Marquito is going to be a big brother. " View this post on Instagram

La pareja se casó el 29 de enero de 2023 en una exclusiva ceremonia en el Pérez Art Museum de Miami. La boda, que contó con la presencia de David Beckham, Carlos Slim, Salma Hayek, Vin Diésel y Maluma, entre otros, fue un evento donde todos los invitados tuvieron que entregar sus celulares para evitar filtraciones.

A las dos semanas del casamiento, Marc Anthony y su mujer, anunciaron la llegada de Marco.

Marc Anthony, familia numerosa

Con la llegada del nuevo bebé, el cantante se convertirá en padre por octava vez. El neoyorquino de raíces puertorriqueñas ya tiene a Arianna y Chase con Debbie Rosado; Christian y Ryan grito de su relación con la ex Miss Universo Dayanara Torres; los mellizos Max y Emme, que nacieron en 2008 junto a Jennifer López y Marco, su primer hijo con Ferreira.