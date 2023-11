Mariana Brey tiene nuevo novio: "Estoy mejor que nunca"

"Mejor que nunca. Yo estoy bien siempre. Relajada", compartió Brey cuando el notero le preguntó sobre el estado de su corazón. La panelista no quiso revelar la identidad de su nuevo amor, pero sí dejó entrever que se trata de una relación que la hace sentir bien.

Embed - Mariana Brey habló de su enfrentamiento con Diego Brancatelli

Al abordar el tema de su status amoroso, Mariana bromeó sobre encuentros para merendar: "Tomamos un tecito, a veces puede ser...". Aunque evitó utilizar la palabra "novio", confirmó que ambos están pasando por un buen momento. Ante la insistencia del notero por conocer más detalles, la panelista respondió con una risa cómplice.

La reacción de Ángel de Brito al conocer el nuevo noviazgo de Mariana Brey

Al conocer la noticia del nuevo romance de Mariana Brey, el conductor de LAM, Ángel de Brito, no pudo contener su alegría y comentó en el programa: "Mariana Brey tiene novio. No etiquetemos. Tiene algo que la tiene feliz y me encanta. Te mando un beso grande. ¡Por fin!".

Además, el periodista hizo hincapié en que no quería ofender al ex de Brey, cerrando así el tema con un gesto de respeto.

La noticia de la nueva relación de la panelista ha generado revuelo en el mundo del espectáculo, y sus seguidores celebran verla nuevamente enamorada y radiante, dejando atrás las sombras del pasado.