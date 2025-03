Espectáculos La Mañana Marina Calabró Marina Calabró despedazó al programa de Viviana Canosa: "es un atentado"

La periodista analizó con crudeza al nuevo programa que conduce su colega en Canal Trece.







En el programa Lape Club Social, Marina Calabró hizo un crudo análisis del nuevo programa de Viviana Canosa en el Trece. Y, fiel a su estilo frontal, la periodista especializada en espectáculos se mostró implacable sobre ciertas particularidades del nuevo ciclo.

“El programa arrancó ayer con un muy buen número de audiencia, 4.1 -precisó Marina-. Voy a arrancar por las sombras ¡La paleta de colores, señores! ¡Es un atentado a la retina! ¡Se te viene encima! ¡Decís ‘aflójenme con el rojo, con el fuxia ’! ¡Es mucho, demasiado! Ella está espléndida, me refiero al fondo, a los colores. Es más, no me dio demasiado canal trece, lo cual no sé si es bueno o malo, que una escenografía no de lo esperable u obvio en un canal. Me parece mucho y un poco empastado, el rojo, fuxia, algún naranja ¡Hay que mirarlo con anteojos antireflex!”

“Igual el número de rating de ayer no dice demasiado -explicó Calabró-, ahora hay que ver si va de ahí para arriba o para abajo. En una semana tendremos un parámetro. Después ella arrancó con un monólogo con mucha autorreferencia, que me parece que está bien, es una figura y es un programa que está muy centrado en su personalidad y en su personaje, dicho en el mejor de los sentidos. Además me gustó mucho que incluyó testimonios de periodistas, en este derrotero de hablar de la libertad de expresión, hubo un informe pluralista y su panel me encanta”.