Marley habló sobre su pelea con Santiago del Moro: "Fui a su programa, se fue y no me saludó"

Si bien Santiago del Moro no hizo alusión al problema, desde hace varios días que se corre la voz sobre esta mala relación. Es por eso que Marley no quiso hacerse el desentendido y se animó a hablar sobre su situación con su colega. Es por eso que remarcó que los problemas no vendrían de su parte, sino que serían desde el otro sector.

“Te juro. Yo he ido al programa de él, a ¿Quién quiere ser millonario?, y cuando él cambió de canal, me llamó y me dijo ‘pasó a Telefe’. Le dije ‘bienvenido’ y yo he ido a su programa, pero más allá de esa relación no tuvimos nunca nada”, indicó sobre la buena onda que intentó sembrar, pero que jamás logró dar frutos.

Es por eso que Marley no sólo no analizó, sino que contó un cruce que tuvieron que expone la mala relación: “Él es bastante particular. ¿Viste que es de irse? O sea, yo fui a su programa, se fue y no saludó. Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo, te juro. No es que me ofendo, pero, son esas cosas de que vas a un programa, me senté ahí y después...”.

“Yo no sé si ese día se enojó por algo conmigo o qué. Yo hice una hora y media del programa ese día. Capaz que se había enojado porque yo me quedé ahí y de repente vi que se fue y no me viste. Capaz ese día se enojó conmigo por algo y no me saludó”, expresó intentando imaginar qué le pudo haber molestado. Por lo que aseguró que de su parte no hay inconvenientes: “Si algún día tengo un programa, supongo que vendrá, pero no tengo un problema con él”.

Marley-Santiago del Moro-1.jpg

Marley confesó cuál fue el indicio que le hace pensar que Santiago del Moro se enojó con él

A falta de su versión y sin saber si se encuentra molesto, Marley remarcó que Santiago del Moro podría estar molesto, ya que en la entrega de los Martín Fierro no lo nombró: “Yo siempre estoy con la mejor onda. La otra vez también en el Martín Fierro vi que nombraba a Susana y después la gente me decía ‘no te nombró a vos’. ‘No puede ser’, pensé”.

“Capaz está enojado conmigo por algo, pero yo nunca me peleé. A mí me cae bien, me parece un buen conductor, así que yo tengo cero drama con él. Cuando veo que preguntan por él supongo que es porque deben percibir algo, pero no es de mi lado”, opinó a la espera de que el conductor de Gran Hermano revele el motivo de su trato distante.