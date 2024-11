El blooper viral de Marley en Luzu TV

Embed - Confirmo: es Marley #marley #ndn #nadiedicenada #luzutv

"Me encanta que haya pasado esto porque vos siempre capitalizaste muy bien estas cosas en toda tu carrera", le planteó Nico Occhiato. "Porque no me quedó otra. Era esto o me echaban", respondió la figura de Telefe. "¿Siempre fuiste así medio torpe?", le preguntó el dueño de Luzu. "Siempre, toda mi vida", se sinceró Marley.

El sorprendente anuncio de Marley en sus redes sociales: "Me casé"

A la espera por lo que será la llegada de su hija, hermana de Mirko, Marley se mostró muy activo en las redes sociales. Tanto es así, que decidió lanzar un anunció que dejó a todos sorprendidos, aunque rápidamente fue aclarado por el conductor.

Sucede que en los últimos días Marley acudió al casamiento de dos de sus grandes amigos. Es por eso que aprovechó que estaba vestido de gala y la buena onda que tiene con la novia, para lanzar un anunció que dejó a todos sorprendidos. “¡Me casé con Mili!”, tiró el conductor.

Sin embargo, rápidamente aclaró que sólo se trataba de uno de esos chistes que tanto le gustan realizar a menudo. Es que bromeó y terminó deseándole lo mejor a sus amigos que se unieron en matrimonio: “¡Pero después se arrepintió y se fue con Martín! Muchas felicidades”.

De este modo, en las redes sociales comenzaron las risas por parte de sus seguidores y también los halagos por su vestimenta. Es que para estar acorde con el evento el conductor lució un traje de color blanco con una camisa celeste. Además, teniendo en cuenta que éste era durante la tarde, decidió combinar todo con sus lentes de sol.