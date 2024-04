Mauro aconsejó a sus compañeros de Gran Hermano cómo hacer para sacar a Furia de la casa

Furia 1.jpg

Es que desde su ingreso al programa, la relación entre Mauro y Juliana Scaglione fue tema recurrente dentro de la casa. Esta conexión entre ambos provocó tensiones con otras participantes, como Catalina Gorostidi, quien advirtió a Juliana sobre las intenciones de Mauro, sin obtener respuesta. Durante una acalorada discusión en el living, con la presencia de otros concursantes como Bautista y Emmanuel, Mauro expresó su incomodidad con las críticas que Furia venía haciendole en los últimos días, diciendo: "Hay cosas que no entiendo, pero eso de pincharme o pelearme para que discuta o entre, me parece que no va". Furia, por su parte, defendió su postura afirmando: "No soy Catalina y no hice eso, dejá de mentir".