Mirtha Legrand fue al grano y le preguntó a Mercedes Morán si está de novia con Imanol Arias

La picante pregunta de Mirtha Legrand

Pero la noche no estuvo exenta de momentos de humor. Tras la función, Mirtha, siempre curiosa y bromista, no dudó en dirigirse a los protagonistas de la obra y lanzarles una pregunta picante: "¿Ustedes están de novios?". Ante la negativa de los actores, la conductora expresó su deseo: “Pero me encantaba la idea”, desatando risas en el ambiente. “Ah, a vos también, pero no sucedió”, respondió Mercedes Morán, cerrando el divertido intercambio entre risas y complicidad.

Esta no es la primera vez que Mirtha Legrand visita el mundo del teatro. Recordamos su reciente asistencia a "Legalmente rubia", donde también dejó huella con su carisma y su apoyo a la cultura nacional.

La defensa de Mirtha Legrand al cine nacional

En medio de la charla post función, Mirtha no esquivó preguntas sobre la situación cultural del país, entre otras cosas por la posible venta del Gaumont, mostrando su compromiso y su amor por el arte.

“¿Cuánto puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine [Incaa] también. Es terrible”, llegó a decir Mirtha antes de agregar:. “Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito. Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”.