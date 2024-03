Jimena Monteverde contó cómo abriría su pareja tras 30 años de casada

“Mucha paciencia, paciencia de los dos lados, libertades, que está bueno darse”, confesó sobre su secreto y destapó la curiosidad de los panelistas que la indagaron de qué libertades estaba hablando.

Qué dijo Jimena Monteverde sobre la posibilidad de abrir la pareja con su marido

“A ver, yo tengo una vida como muy agitada, estoy todo el tiempo viajando, ahora me voy a quedar en Buenos Aires toda esta semana, le dije a mi marido hoy ‘chau, vuelvo el viernes’. Está bueno, después reencontrarse, salimos a comer juntos”, comenzó diciendo Jimena Monteverde ante las consultas de los conductores y los panelistas de Socios del Espectáculo.

Al ser consultada sobre la chance de estar con otra persona, confesó: “A quién no le ha pasado... Según mi marido, me gustan todos. Sabés que antes hubiera dicho ‘no, ni en pedo, ahora ya no sé’”.

Embed

Además, reveló por qué cambió de actitud, con el paso de los años: “En un momento yo era bastante hater, esas que se levantan a la noche y le miran el Facebook, mi marido es muy del Facebook, el SMS y todas esas cosas”.

“El que busca encuentra siempre”, exclamó al responder si alguna vez le encontró algo comprometedor a su marido. A pesar de todo, explicó que nunca le revusó las redes sociales a su esposo y cerró el tema con una reflexión bomba sobre la posibilidad de cambiar su relación: “Podría ser una pareja abierta”.