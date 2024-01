Mirtha Legrand volvió a la TV y contó que siente al no competir con PH

Todo comenzó con Mirtha preguntándole a Suar si le interesa el rating, quien contestó que “no”. Sin creerle, Mirtha contestó “dale, no me mientas”, lo que generó que el productor se sincere: “Si, cómo no me va a interesar. Si trabajas en televisión te interesa. Después con el correr de los años me fui regulando en la pasión por el rating, cuando empecé era como una batalla que da con uno, con el otro. A veces se sobredimensiona el rating. No siempre es el mejor el de más rating”.