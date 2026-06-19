Mirtha Legrand ya armó su mesa del finde: quiénes son los invitados

La histórica conductora ya tiene preparado sus invitados para este fin de semana y, también, Juana Viale.

Mirtha Legrand y Juana Viale preparan sus respectivos programas para este fin de semana con invitados en los que buscarán la atención de un público especial que desde hace tiempo las sigue en la pantalla de El Trece . En las últimas horas se conocieron lo invitados que tendrán ambas en sus respectivos formatos que mantienen una misma lógica.

Por su parte Juana Viale tendrá su edición el domingo 21 de junio desde las 13.45 donde estará acompañada por los actores Esteban Lamothe y Roly Serrano , la médica especialista en nutrición, la Dra. Virginia Busnelli, junto al mentalista y aprendriz Agustín Canolik, y la actriz, dramaturga y directora de teatro argentina, María Marull.

Por otra parte, la histórica conductora televisiva con más de 50 años de experiencia en la tv de Argentina, Mirtha recibirá este sábado desde las 21.30 a Guido Kaczka, el cantante y líder de Turf Joaquín Levinton, Soledad Villamil, y la actriz con presencia en la radiofonía Claudia Fontán.

Juana Mirtha Portada

Manu Urcera en la Mesaza: la manga que le levantó Juana Viale y desató las bromas

Un particular momento se vivió al aire del último programa de Juana Viale. Una serie de gestos y de frases llamaron la atención de todos los televidentes. Es que, en el marco de una charla relajada, la conductora quedó envuelta en una polémica particular a partir de una interacción con Manu Urcera.

Resulta que la nieta de Mirtha Legrand le consultó al marido de la top model sobre un aspecto especial de su cuerpo, más precisamente de una cicatriz del brazo. Parada al lado del piloto de Turismo Carretera, la conductora se detuvo en esa marca en la piel y asombrada le preguntó: “¡¿Qué te pasó acá?!“. Tras levantarle la manga de su remera, llegó la respuesta de Manu: “Me quebré. Te dije que me quebraba una vez por año. Tengo una placa con ocho tornillos”.

La famosa indagó: “¿Eso fue en moto?”. Así, la pareja de Nikita aclaró: “Si, en 2008. Una fractura expuesta”. Así llegó la reacción de Juanita que provocó una oleada de bromas en el estudio, dado que exclamó: “¡Ah!“. Así, Rafa Ferro se animó a ironizar: “¡Y se tocan!“.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/itsbigmamma/status/2066544289618772373&partner=&hide_thread=false Se acuerdan esta trola embarazada la agarraron en un auto cagando al marido?



Y ella tati aprovechando la maternidad de la otra … siempre TATI.

Urcera claramente no la está poniendo @nikitaneumann #urcera #viale #lam #argentina #tendencia #juanaviale #tati pic.twitter.com/wgYfaBBdio — BigMamma (@itsbigmamma) June 15, 2026

En esa misma línea de sorna, y en referencia al toqueteo de Viale a Urcera, Jimena Monteverde también se sumó y expresó una frase risueña mostrando su cadera: “Yo me quemé acá”.

Incómoda con la situación, la nieta de Mirtha procuró salir de esa posición: “Dale Jimena qué hacemos”. Para redondear toda la circunstancia y especificar la lectura de todo ese momento, la célebre cocinera entregó una definición que calzó perfecto para la interpretación de muchos: “En medio minuto se desmadró todo”.