El clima en Neuquén

icon
14° Temp
76% Hum
Cintillo promocional
Espectáculos
La Mañana Indio Solari

Murió el Indio Solari: confirmaron que realizarán una despedida para los fanáticos

La familia confirmó que harán una despedida que para todos sus seguidores puedan darle el último adiós.

Murió el Indio Solari: confirmaron que realizarán una despedida para los fanáticos

A través de la cuenta oficial de Carlos "Indio" Solari realizaron una publicación tras conocerse la muerte del músico.

Allí anticiparon que habrá un último adiós íntimo para la familia, pero además se realizará una despedida pública "para que todos y todas las que lo amaron puedan despedirse también", afirmaron.

Noticia en desarrollo.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel