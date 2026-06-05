Murió el Indio Solari: confirmaron que realizarán una despedida para los fanáticos
La familia confirmó que harán una despedida que para todos sus seguidores puedan darle el último adiós.
A través de la cuenta oficial de Carlos "Indio" Solari realizaron una publicación tras conocerse la muerte del músico.
Allí anticiparon que habrá un último adiós íntimo para la familia, pero además se realizará una despedida pública "para que todos y todas las que lo amaron puedan despedirse también", afirmaron.
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