Nico Occhiato reveló todo lo que se dijo con Flor Vigna después que sacó su polémico tema

Qué dijo Nico Occhiato de su conversación con Flor Vigna

“Ella me mandó el tema que iba a sacar, como gesto, el mismo día que lo iba a grabar. Y me dijo ‘hasta las seis de la tarde tenés tiempo para cambiar algo si no te gusta’. Yo, ¡¿cómo le voy a cambiar un tema!?”, exclamó Nico Occhiato, sorprendido por el gesto de su ex.

El productor de Luzu confirmó que le dijo que no había problema para él y que la motivó a grabarlo. “Le dije ‘sacalo. Hacé lo que creas mejor para tu música. Yo no sé nada de música y no te diría de cambiar nada. Hacé lo que creas mejor para tu música’”, reveló Occhiato sobre la conversación privada que tuvo con Flor.

“No te sentiste un Piqué con Shakira”, le comentó el notero entre risas por el sentido de la canción y provocó la reacción de Occhiato, que se burló de la comparación: “Por favor, (Piqué y Shakira) del subdesarrollo”.