Nicole Neumann contó cómo lidia su pelea con Fabián Cubero y Mica Viciconte sin afectar a sus hijas

El escenario elegido para este nuevo capítulo fue un evento de moda donde Nicole presentó una cápsula de ropa inspirada en Floricienta, acompañada de sus tres hijas: Indiana, Allegra y Siena. Allí, con un tono reflexivo, se tomó un momento para hablar con la prensa, en particular sobre las tensiones que rodean el entorno familiar, y sobre el episodio más reciente que volvió a poner su nombre en los portales: el cumpleaños número 15 de Allegra.

La celebración de la adolescente, que será realizada en dos partes —una organizada por la familia paterna y otra por Nicole con un viaje especial—, reavivó las especulaciones sobre la mala relación entre Neumann y Viciconte. Sin embargo, la modelo decidió desactivar cualquier foco de conflicto con una frase contundente: “Hace años que tomé la decisión de no hablar de temas familiares ni de conflictos que quieran instalar desde afuera. Es mi forma de proteger a mis hijas y de preservar su bienestar”.

Este enfoque parece ser parte de un cambio más profundo en la actitud de Nicole, quien opta por no alimentar versiones ni entablar disputas públicas. Al ser consultada por un reciente encuentro con Mica y Fabián en una competencia deportiva de Siena, fue tajante: “No hubo diálogo, ni siquiera. Fui exclusivamente a acompañar a mi hija en su segundo concurso de salto. Siempre voy a estar presente para ellas”.

Nicole 2.jpg Nicole Neumann

Nicole Neumann no quiere hablar de Mica Viciconte

La relación entre las partes no parece atravesar un momento de cercanía, pero Neumann prefiere no opinar ni suponer. Cuando le preguntaron si notaba cierta frialdad de parte de Viciconte, respondió con claridad: “No tengo ni idea. Estar en todas las cabezas es imposible. Yo estoy en paz como mamá, y eso es lo único que me importa”.

Pero quizás la declaración más reveladora de la jornada fue una que encierra tanto resignación como realismo: “Lamentablemente, mis hijas van a tener que aprender a convivir con esta realidad”. Una frase que resonó fuerte en los medios y que muchos interpretaron como una aceptación de que las diferencias dentro de la familia ensamblada son inevitables y deberán ser manejadas con madurez por todos los involucrados.