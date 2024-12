Nicole Neumann criticó su cuerpo a seis meses de ser mamá

“ Hace muchos años decidí no hablar más de nada . Obviamente, tuve alguna época en la que pensé que exponiendo algo, por ahí la Justicia podía actuar más rápido, pero tampoco pasa. Entonces, no tiene sentido porque no suma nada”, contó Nicole sobre los cambios que hizo en su forma de ser.

Más tarde se refirió a cómo afronta su estado físico después de seis meses : “No me pesa la mirada social”, dijo y agregó: “Todavía no estoy en mi peso de antes del embarazo, pero bueno, estoy a dos kilos y medio a cinco meses de haber parido. Me parece súper aceptable. Me veo bien, pero no es algo que me preocupe tanto. Me entregué por completo a la maternidad”.

Para cerrar dijo: "Empecé a entrenar muy de a poquito. Dos veces por semana, sin locuras ni obsesiones porque no me da la energía”.

El inesperado apodo que Nicole Neumann le puso a Cruz para su primera navidad

Este domingo, Nicole Neumann compartió con sus seguidores de Instagram momentos íntimos y especiales mientras celebraba la Navidad en familia. La modelo no solo mostró su faceta más maternal con su hijo Cruz, fruto de su relación con el piloto Manu Urcera, sino que también conmemoró el aniversario de su boda con una dedicatoria cargada de amor hacia su esposo.

Entre los posteos más destacados, Nicole publicó una imagen de su pequeño Cruz luciendo una vincha con astas de reno, típica de las festividades navideñas. "Mi bebé Reno", escribió la modelo junto a un emoji de corazón que cubría parcialmente el rostro del niño, quien, a pesar de la discreción, se veía alegre y disfrutando del momento.

La publicación, como es habitual en las redes sociales de Neumann, generó miles de interacciones en pocos minutos. Los seguidores de la modelo elogiaron su calidez y sensibilidad al compartir estos instantes familiares. Algunos comentarios resaltaron lo bien que se la ve a Nicole en esta nueva etapa de su vida junto a Urcera y sus hijos.